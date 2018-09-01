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İşte krizinin perde arkası

'ın etmeye çok yaklaştığı ancak son anda transferi yatan 'ın transfer sürecinde yaşanan krizin nedeni ortaya çıktı.

İşte Burak Yılmaz krizinin perde arkası

, kıran kırana pazarlıklar sonrası golcü futbolcunun i için hem kulübü ile hem de kendisi ile anlaşma sağladı. Ancak bordo-mavili ekibin 2.5 milyon euroluk bonservis bedelini pazartesi günü peşin olarak verilmesini istemesi iplerin bir anda kopmasına neden oldu. Başkan 'ın Trabzonspor'dan süre istediği ve vadeli olarak ödemenin yapılmasını talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor ise Beşiktaş başkanının bu teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Beşiktaş, 'ı almaktan vazgeçti ve transfer defterini kapattı.

'TERCİHİM TRABZON'
Burak Yılmaz bu gelişmelerin ardından transfer süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tecrübeli golcü, "Beşiktaş Kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim. Fakat ben Trabzon-spor'da kalmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 11:23
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