Son zamanlarda çok sık ismi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'dan açıklama geldi. Tecrübeli oyuncu "Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim,fakat ben Trabzonspor da kalmayı tercih ediyorum..." dedi.
Burak Yılmaz : Trabzonspor'da kalmayı tercih ederim!
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Burak Yılmaz, yaptığı açıklama ile Trabzonspor'da kalacağını belirtti
Etiketler: Beşiktaş , Trabzonspor , Burak Yılmaz
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