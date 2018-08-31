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  1. Galatasaray transferi açıkladı!

: 'da kalmayı tercih ederim!

'ın transfer gündemindeki , yaptığı açıklama ile 'da kalacağını belirtti

Burak Yılmazdan flaş açıklama
Son zamanlarda çok sık ismi ile anılan 'dan açıklama geldi. Tecrübeli oyuncu "Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim,fakat ben da kalmayı tercih ediyorum..." dedi.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 21:35
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