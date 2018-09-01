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ile sözleşme imzaladı

Eski Beşiktaşlı futbolcu , görev aldığı ile sözleşme imzalayarak 40 yaşında yeşil sahalara geri döndü.

40 yaşında futbola döndü

Bu yıl 'da yapılan kongrede yönetim kuruluna seçilen, ardından takımın sportif direktörü olarak görev yapmaya başlayan eski milli futbolcu , transfer sezonunun bitimine dakikalar kala Tokatspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2014 yılında futbol hayatını noktalayan 40 yaşındaki futbolcunun imza törenine Tokatspor Başkanı Ufuk Akçay da katıldı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 14:57
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