Bu yıl Tokatspor'da yapılan kongrede yönetim kuruluna seçilen, ardından takımın sportif direktörü olarak görev yapmaya başlayan eski milli futbolcu Ahmet Dursun, transfer sezonunun bitimine dakikalar kala Tokatspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2014 yılında futbol hayatını noktalayan 40 yaşındaki futbolcunun imza törenine Tokatspor Başkanı Ufuk Akçay da katıldı.