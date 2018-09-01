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Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku

Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo Mavili takım Zargo Toure, Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'den yoksun olarak sahaya çıkacak.

Galatasaray maçı öncesi Trabzonsporda sakatlık şoku

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-Mavili ekipte Zargo Toure, Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür dev maçta forma giyemeyecek.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 17:22
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