Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-Mavili ekipte Zargo Toure, Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür dev maçta forma giyemeyecek.
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Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-Mavili ekipte Zargo Toure, Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür dev maçta forma giyemeyecek.
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