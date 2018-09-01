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  1. 40 yaşında futbola döndü

'in hatası 'u yakıyordu

'un Beşiktaş'ın yeni kalecisi 'un yerine rekor bonservis bedeliyle aldığı yaptığı hata ile Liverpool'u az kalsın yakıyordu. Alisson Liverpool kariyerindeki ilk golünü yedi.


Premier Lig'in 4. haftasında Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, Leicester City'e konuk oldu.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 17:05
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