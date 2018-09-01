Premier Lig'in 4. haftasında Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, Leicester City'e konuk oldu.
Alisson Becker'in hatası Liverpool'u yakıyordu
Liverpool'un Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un yerine rekor bonservis bedeliyle aldığı Alisson Becker yaptığı hata ile Liverpool'u az kalsın yakıyordu. Alisson Liverpool kariyerindeki ilk golünü yedi.
Etiketler: Liverpool , Premier Lig , alisson becker , Loris Karius
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