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'un F.Bahçe'si 4 maçın 3'ünü kaybetti

'a evinde 3-2 yenilerek 4 maçta 3. mağlubiyetini alan 'de eleştiri okları, lerde geç kalan Başkan 'a çevrildi.

Ali Koçun F.Bahçesi 4 maçın 3ünü kaybetti

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Son iki maçını kaybeden sarı-lacivertliler, evinde ağırladığı Kayseri ekibine de yenilerek tarihin en kötü lig başlangıçlarından birini yaptı.

ALİ KOÇ'UN KREDİSİ TÜKENİYOR
11 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de, ler gecikince üst üste puan kayıpları yaşamaya başladı.

Önce Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler, ardından ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti.

Şampiyonluk yarışından her geçen hafta biraz daha uzaklaşan sarı-lacivertli camiada eleştiri okları 'a çevrildi.

TARAFTAR ŞİMDİLİK SESSİZ
'a her fırsatta ağır eleştiriler yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'a karşı henüz bir tepki göstermiş değil.

Koç'u önümüzdeki dönemde zor günler bekliyor.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 22:54
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