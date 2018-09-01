Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Son iki maçını kaybeden sarı-lacivertliler, evinde ağırladığı Kayseri ekibine de yenilerek tarihin en kötü lig başlangıçlarından birini yaptı.

ALİ KOÇ'UN KREDİSİ TÜKENİYOR

11 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de, transferler gecikince üst üste puan kayıpları yaşamaya başladı.

Önce Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler, ardından ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti.

Şampiyonluk yarışından her geçen hafta biraz daha uzaklaşan sarı-lacivertli camiada eleştiri okları Ali Koç'a çevrildi.





TARAFTAR ŞİMDİLİK SESSİZ

Aziz Yıldırım'a her fırsatta ağır eleştiriler yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'a karşı henüz bir tepki göstermiş değil.

Koç'u önümüzdeki dönemde zor günler bekliyor.



