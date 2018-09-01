Fener’den Tolga’ya özel madde

Fenerbahçe transferin son gününde sürpriz bir şekilde G.Saray'dan ayrılan Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken Sarı-Lacivertli yönetimin sözleşmeye özel madde koydurttuğu öğrenildi.
MADDE FENER'İN LEHİNE
Galatasaray'da forma giydiği geçen sezon ayak parmaklarından sakatlık yaşayan Tolga Ciğerci, sözleşmede yer alan maddeye göre eğer aynı sakatlığı yaşarsa Fenerbahçe yönetimi, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabilecek.
G.SARAY SERBEST BIRAKTI
Tolga da Fenerbahçe yönetiminin ortaya koyduğu bu şartı kabul ettiği ifade edildi. Bu arada Galatasaray'ın Tolga ile sözleşmesini feshederken, Sneijder'a yaptıkları gibi "Türkiye'de başka bir takıma gidemezsin" gibi bir şart koymadığı bunun da Tolga'nın F.Bahçe'ye transferini mümkün kıldığı bildirildi.
MADDE FENER'İN LEHİNE
Galatasaray'da forma giydiği geçen sezon ayak parmaklarından sakatlık yaşayan Tolga Ciğerci, sözleşmede yer alan maddeye göre eğer aynı sakatlığı yaşarsa Fenerbahçe yönetimi, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabilecek.
G.SARAY SERBEST BIRAKTI
Tolga da Fenerbahçe yönetiminin ortaya koyduğu bu şartı kabul ettiği ifade edildi. Bu arada Galatasaray'ın Tolga ile sözleşmesini feshederken, Sneijder'a yaptıkları gibi "Türkiye'de başka bir takıma gidemezsin" gibi bir şart koymadığı bunun da Tolga'nın F.Bahçe'ye transferini mümkün kıldığı bildirildi.
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