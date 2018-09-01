Gruptaki en dişli rakibi Genk

GENK
Beşiktaş'la birlikte I Grubu'nda yer alan Genk, Siyah-Beyazlılar'ı en çok zorlayacak takım olarak gözüküyor. Belçika Ligi'ne bu sezon geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Genk, lider konumda bulunuyor. Maçlarını 25 bin kişilik Luminus Arena'da oynayan Genk'in en dikkat çeken oyuncusu ise Yunan golcü Nikos Karelis.
MALMÖ
İsveç ekibi Malmö ile daha önce Avrupa Kupaları'nda iki kez eşleşen Beşiktaş, rakibine karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme Mol Vidi'ye elenerek Avrupa Ligi'ne katılan Malmö'yü Teknik adamlığını Alman Uwe Rösler çalıştırıyor. Malmö'nün en pahalı futbolcusu 1 Milyon 500 bin Euro ile Marco Antonsson.
SARPSBORG
Norveç ekibi Sarpsborg geçen sezon ligi 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansı yakaladı. 4 ön eleme maçı oynayarak Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalan Sarpborg'un takım değeri toplam 8 milyon Euro. Norveç ekibinin stadının kapasitesi ise 4 bin 750 kişilik.
Beşiktaş'la birlikte I Grubu'nda yer alan Genk, Siyah-Beyazlılar'ı en çok zorlayacak takım olarak gözüküyor. Belçika Ligi'ne bu sezon geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Genk, lider konumda bulunuyor. Maçlarını 25 bin kişilik Luminus Arena'da oynayan Genk'in en dikkat çeken oyuncusu ise Yunan golcü Nikos Karelis.
MALMÖ
İsveç ekibi Malmö ile daha önce Avrupa Kupaları'nda iki kez eşleşen Beşiktaş, rakibine karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme Mol Vidi'ye elenerek Avrupa Ligi'ne katılan Malmö'yü Teknik adamlığını Alman Uwe Rösler çalıştırıyor. Malmö'nün en pahalı futbolcusu 1 Milyon 500 bin Euro ile Marco Antonsson.
SARPSBORG
Norveç ekibi Sarpsborg geçen sezon ligi 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansı yakaladı. 4 ön eleme maçı oynayarak Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalan Sarpborg'un takım değeri toplam 8 milyon Euro. Norveç ekibinin stadının kapasitesi ise 4 bin 750 kişilik.
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