Yol Durumu
  1. Fener’den Tolga’ya özel madde
  2. Adem Ljajıc imzaladı Burak olmadı

Gruptaki en dişli rakibi Genk

’nde Genk, Sarpsborg ve Malmö ile aynı gruba düşen Siyah-Beyazlılar’ın en ciddi rakibi ’nde bu sezon 5. hafta sonunda liderlik koltuğunda olan Genk...

Gruptaki en dişli rakibi Genk
GENK
Beşiktaş'la birlikte I Grubu'nda yer alan Genk, Siyah-Beyazlılar'ı en çok zorlayacak takım olarak gözüküyor. 'ne bu sezon geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Genk, lider konumda bulunuyor. Maçlarını 25 bin kişilik Luminus Arena'da oynayan Genk'in en dikkat çeken oyuncusu ise Yunan golcü Nikos Karelis.

MALMÖ
İsveç ekibi Malmö ile daha önce 'nda iki kez eşleşen , rakibine karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme Mol Vidi'ye elenerek 'ne katılan Malmö'yü Teknik adamlığını Alman Uwe Rösler çalıştırıyor. Malmö'nün en pahalı futbolcusu 1 Milyon 500 bin Euro ile Marco Antonsson.

SARPSBORG
Norveç ekibi Sarpsborg geçen sezon ligi 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansı yakaladı. 4 ön eleme maçı oynayarak Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalan Sarpborg'un takım değeri toplam 8 milyon Euro. Norveç ekibinin stadının kapasitesi ise 4 bin 750 kişilik.
Etiketler: , , , ,
  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar