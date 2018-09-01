Bu yolun sonu Bakü

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları dün Monaco'da çekildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe tam dişine göre, Akhisarspor ise güçlü rakiplerle eşleşti... Kura çekimine ilk torbadan katılan Beşiktaş, I Grubu'nda Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö ve Norveç'ten Sarpsborg'la rakip oldu.
FENER İKİNCİ TORBADAYDI
İkinci torbada yer alan Fenerbahçe ise D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla mücadele edecek.
AKHİSAR ZOR GRUBA DÜŞTÜ
Dördüncü torbada yer alan Akhisarspor da J Grubu'na düştü. Ege ekibi, İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla karşılaşacak.
20 EYLÜL'DE START ALACAK
Avrupa Ligi'nde maçları 20 Eylül Perşembe günü başlayacak, 13 Aralık'ta sona erecek... Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayacak. Final maçı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.
D GRUBU
Fenerbahçe Türkiye
Anderlecht Belçika
D.Zagreb Hırvatistan
S.Trnava Slovakya
I GRUBU
Beşiktaş Türkiye
Genk Belçika
Malmö İsveç
Sarpsborg Norveç
J GRUBU
Akhisarspor Türkiye
Sevilla İspanya
Krasnodar Rusya
S.Liege Belçika
FENER İKİNCİ TORBADAYDI
İkinci torbada yer alan Fenerbahçe ise D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla mücadele edecek.
AKHİSAR ZOR GRUBA DÜŞTÜ
Dördüncü torbada yer alan Akhisarspor da J Grubu'na düştü. Ege ekibi, İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla karşılaşacak.
20 EYLÜL'DE START ALACAK
Avrupa Ligi'nde maçları 20 Eylül Perşembe günü başlayacak, 13 Aralık'ta sona erecek... Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayacak. Final maçı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.
D GRUBU
Fenerbahçe Türkiye
Anderlecht Belçika
D.Zagreb Hırvatistan
S.Trnava Slovakya
I GRUBU
Beşiktaş Türkiye
Genk Belçika
Malmö İsveç
Sarpsborg Norveç
J GRUBU
Akhisarspor Türkiye
Sevilla İspanya
Krasnodar Rusya
S.Liege Belçika
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