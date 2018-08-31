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genç golcü 'i 'a kiraladı

Beşiktaşta sürpriz ayrılık!
, sezon başında 'dan ettiği 'i 'a kiraladı.

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'dan bu sezon başında transfer ettiği Umut Nayir, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirmiş ve 32 maçta 14 gol ve 3 asiste imza atmıştı
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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 17:59
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