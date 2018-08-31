Beşiktaş, sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği Umut Nayir'i Bursaspor'a kiraladı.
Beşiktaş'ın Osmanlıspor'dan bu sezon başında transfer ettiği Umut Nayir, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirmiş ve 32 maçta 14 gol ve 3 asiste imza atmıştı
Beşiktaş'ın Osmanlıspor'dan bu sezon başında transfer ettiği Umut Nayir, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirmiş ve 32 maçta 14 gol ve 3 asiste imza atmıştı
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