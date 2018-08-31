Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Trabzonspor yönetimi ile masaya oturan siyah beyazlılar, bonservis konusunda bordo-mavililerle sıkı bir pazarlık halinde. Beşiktaş transfer komitesi, Trabzonspor'a Burak Yılmaz için bordo-mavililere para artı futbolcu teklif etti..



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BURAK TEKLİFİ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında halen devam eden görüşmelerde siyah-beyazlılar 2 milyon 500 bin Euro bonservis + Atiba teklif etti.



Ayrıca bu anlaşma gerçekleşir ise Burak Yılmaz da 1 milyon Euro'luk alacağını bırakacak.



BURAK YILMAZ'IN KARİYERİ

2006 yılında Antalyaspor'dan Beşiktaş'a 1 milyon euro'ya transfer olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yaptığı 39 maçta 6 gol attı.

Ardından Manisaspor'a kiralanan Burak, burada yaptığı çıkışla sırasıyla Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Beijing Guoan formaları giydi.

Galatasaray'da 141 maçta 82 gol 23 asist yapan Burak, Trabzonspor'da 119 maçta 81 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Kariyerinde Süper Lig'de 2 kez gol krallığı yaşayan 33 yaşındaki golcü, 2 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşad