Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alırken rakipleri de Genk, Malmö ve Sarpsborg oldu. Peki Beşiktaş'ın rakiplerinin son durumu ne? Beşiktaş'ın bu gruptaki şansı ne? Beşiktaş'ın rakibi Genk'in son durumu ne? Beşiktaş'ın rakibi Genk'in son durumu takvim.com.tr olarak sizler için değerlendirdik...

GENK'İN HOCASI KİM? GENK NASIL BİR TAKIM?

Belçika Jupiler Ligi'nde mücadele eden Genk maçlarını 25 bin kişilik Luminus Arena'da oynuyor. Genk'in başında Belçikalı Philippe Clement bulunuyor. 5 haftası geride kalan Belçika liginde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Genk, 13 puanla lider durumda bulunuyor.

GENK'İN YENİ TRANSFERLERİ KİM?

Genk bu yıl kadrosunu Joseph Paintsil, Ivan Fiolic, Jhon Lucumi, Vladimir Screciu gibi isimlerle güçlendirdi. En önemli oyuncularından biri olan Omar Colley'i Sampdoria'ya kaptıran Genk; Jose Naranjo, Siebe Schrijvers gibi oyuncularını da kaybetti.



GENK'İN BAŞARILARI

Mavi Beyazlı ekibin Belçika Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunurken, 4 adet de Belçika Kupası şampiyonluğu var. Genk bir kez de Belçika Süper Kupası'nı müzesine götürdü.