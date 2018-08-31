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, Akhisarspor'da forma giyen 27 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Akhisarspor'a 400 bin o bonservis bedeli ödedi

Galatasaray transferi açıkladı!

İşte 'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel cu ve kulübü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun i konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 400.000 o tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2018-2019 sezonu için 500.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2019-2020 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2020-2021 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti ödenecektir.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 21:27
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