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için 'a geldi. Fenerbahçe'nin Yassine Benzia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtiliyor

Benzia Fenerbahçe için İstanbulda!

, de son gün hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler Fransa'nın Lille takımının 10 numarası ile anlaştı.

altyapısından yetişen Benzia, 2015- 2016 sezonu öncesinde 1 milyon euro bonservisle Lille'e transfer oldu. Lyon'da 54 maçta 6 gol, Lille'de ise 93 maçta 11 gol atan Cezayirli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'nin Yassine Benzia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtiliyor.

İşte Yassine Benzia'nın 'daki ilk görüntüleri:

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 21:09
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