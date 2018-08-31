Yıldız futbolcu Bundesliga takımlarından Werder Bremen'le anlaştı.Uzun yıllar Borussia Dortmund takımda top koşturan Nuri Şahin'in yeni adresi Werder Bremen oldu.
Dortmund'da yeni sezonda kadroda düşünülmüyen yıldız futbolcunun adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Sky Sports da yer habere göre Alman ekibi Werder Bremen için sağlık kontrolünden geçen Nuri Şahin'in gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Dortmund'da yeni sezonda kadroda düşünülmüyen yıldız futbolcunun adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Sky Sports da yer habere göre Alman ekibi Werder Bremen için sağlık kontrolünden geçen Nuri Şahin'in gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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