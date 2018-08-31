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Transfer döneminde adı hem  hem de  ile anılan 'in yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu! Nurinin yeni takımı belli oldu
Yıldız futbolcu Bundesliga takımlarından 'le anlaştı.Uzun yıllar takımda top koşturan 'in yeni adresi Werder Bremen oldu.

Dortmund'da yeni sezonda kadroda düşünülmüyen yıldız futbolcunun adı transfer döneminde ve ile anılıyordu. Sky Sports da yer habere göre Alman ekibi Werder Bremen için sağlık kontrolünden geçen Nuri Şahin'in gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 14:11
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