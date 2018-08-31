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  1. Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu! Nuri'nin yeni takımı belli oldu

'da sesleri

Forvet arayışlarını sürdüren , in bitimine saatler kala 'ı kiralamak için çalışmalara başladı.

Galatasarayda Vagner Love sesleri

, 34 yaşındaki Brezilyalı santrafor 'ı kiralamak için ile görüşmelere başladı.

BipSpor'un haberine göre; Beşiktaş, Vagner Love için 1,5 milyon Euro istiyor. Galatasaray, oyuncu için bir bedel ödemek istemiyor. Love, alacaklarından vazgeçerse gerçekleşebilir.

(Ayrıntılar geliyor...)

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 14:13
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