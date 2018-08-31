Galatasaray, 34 yaşındaki Brezilyalı santrafor Vagner Love'ı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

BipSpor'un haberine göre; Beşiktaş, Vagner Love için 1,5 milyon Euro istiyor. Galatasaray, oyuncu için bir bedel ödemek istemiyor. Love, alacaklarından vazgeçerse transfer gerçekleşebilir.

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