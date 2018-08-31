UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un grupları belli oldu. Beşiktaş I Grubunda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise D Grubunda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile oynayacak. Son olarak temsilcimiz Akhisarspor ise J Grubunda Sevilla, Krasnodar, Standart Liege ile karşılaşacak.

GRUPLAR

A GRUBU: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zürih, AEK

B GRUBU: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg

C GRUBU: Zenit, Kobenhavn, Bordeaux, Slavia Praha

D GRUBU: Anderlecht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E GRUBU: Arsenal, Sporting, Qarabağ, Vorskla

F GRUBU: Olimpiacos, Milan, Betis, Dudelange

G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers

H GRUBU: Lazio, Marsilya, Frankfurt, Apollon

I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg

J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, AKHİSAR

K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L GRUBU: Chelsea, PAOK, BATE, Vidi

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20 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.