UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un grupları belli oldu. Beşiktaş I Grubunda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise D Grubunda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile oynayacak. Son olarak temsilcimiz Akhisarspor ise J Grubunda Sevilla, Krasnodar, Standart Liege ile karşılaşacak.
GRUPLAR
A GRUBU: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zürih, AEK
B GRUBU: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg
C GRUBU: Zenit, Kobenhavn, Bordeaux, Slavia Praha
D GRUBU: Anderlecht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava
E GRUBU: Arsenal, Sporting, Qarabağ, Vorskla
F GRUBU: Olimpiacos, Milan, Betis, Dudelange
G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers
H GRUBU: Lazio, Marsilya, Frankfurt, Apollon
I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg
J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, AKHİSAR
K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec
L GRUBU: Chelsea, PAOK, BATE, Vidi
20 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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