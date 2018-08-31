Neee! D grubu mu?

Dün Galatasaraylılar'ın gözü kulağı Monaco'daydı... 4 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Sarı- Kırmızılılar'ın grubu belli oldu. Temsilcimiz tam dişine göre rakiplerle eşleşti. Avrupa devlerinden sıyrılan Cimbom, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova'nın rakibi oldu.
AVRUPA LİGİ DAHA ZORDUR!
Müthiş heyecanın yaşandığı kura çeminin ardından Galatasaraylılar adeta bayram yaptı. Sosyal medyada, "Avrupa Ligi grubu bundan daha zor" yorumları yapıldı. Cimbom ilk maçını 18 Eylül'de oynayacak.
11-12 ARALIK'TA SONA ERECEK
Grup heyecanı 11-12 Aralık'ta sona erecek. 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FİNAL MADRİD'TE OYNANACAK
Ayak bastı parası ve reklam-yayın gelirleriyle beraber 40 milyon Euro'ya yakın geliri garantileyen G.Saray gruptan da çıkarsa kasasını dolduracak. Devler Ligi'nde final maçı Madrid'te oynanacak.
AVRUPA LİGİ DAHA ZORDUR!
Müthiş heyecanın yaşandığı kura çeminin ardından Galatasaraylılar adeta bayram yaptı. Sosyal medyada, "Avrupa Ligi grubu bundan daha zor" yorumları yapıldı. Cimbom ilk maçını 18 Eylül'de oynayacak.
11-12 ARALIK'TA SONA ERECEK
Grup heyecanı 11-12 Aralık'ta sona erecek. 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FİNAL MADRİD'TE OYNANACAK
Ayak bastı parası ve reklam-yayın gelirleriyle beraber 40 milyon Euro'ya yakın geliri garantileyen G.Saray gruptan da çıkarsa kasasını dolduracak. Devler Ligi'nde final maçı Madrid'te oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.