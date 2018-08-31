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  1. Porto eski gücünden uzak
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Neee! D grubu mu?

4 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray dün Monaco’daki kura çekiminde tam dişine göre bir gruba düştü. Avrupa devlerinden sıyrılan Sarı-Kırmızılılar, D Grubu'nda 'dan , Portekiz'den Porto ve 'dan L.Moskova ile eşleşti

Neee! D grubu mu?
Dün Galatasaraylılar'ın gözü kulağı Monaco'daydı... 4 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Sarı- Kırmızılılar'ın grubu belli oldu. Temsilcimiz tam dişine göre rakiplerle eşleşti. Avrupa devlerinden sıyrılan Cimbom, Portekiz'den Porto, 'dan Schalke ve 'dan Lokomotiv Moskova'nın rakibi oldu.

AVRUPA LİGİ DAHA ZORDUR!
Müthiş heyecanın yaşandığı kura çeminin ardından Galatasaraylılar adeta bayram yaptı. Sosyal medyada, "Avrupa Ligi grubu bundan daha zor" yorumları yapıldı. Cimbom ilk maçını 18 Eylül'de oynayacak.

11-12 ARALIK'TA SONA ERECEK
Grup heyecanı 11-12 Aralık'ta sona erecek. 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FİNAL MADRİD'TE OYNANACAK
Ayak bastı parası ve reklam-yayın gelirleriyle beraber 40 milyon Euro'ya yakın geliri garantileyen G.Saray gruptan da çıkarsa kasasını dolduracak. Devler Ligi'nde final maçı Madrid'te oynanacak.

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