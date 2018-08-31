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, ve 'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Bu yıl gruplarında ülkemizi temsil edecek olan , ve 'un gruplardaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligindeki muhtemel rakipler belli oldu

20 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

48 takımın katılımıyla Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimindeki torbalar ise şu şekilde:

1.TORBA: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Salzburg, Olimpiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2.TORBA: Sporting Lizbon, Ludogorets, Kopenhag, Marsilya, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3.TORBA: Real Betis, Karabağ, BATE, Dinamo Zagreb, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskova, Standard Liege, Zürih, Rennes, Bordeaux

4.TORBA: Rosenborg, Apollon Limassol, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisarspor, Jablonec, AEK Larnaca, Mol Vidi, Spartak Trnava, F91 Dudelange, Rangers, Sarpsborg

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 07:40
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