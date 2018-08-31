Kameni Celta Vigo’da

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, İspanyol ekibi Celta Vigo ile anlaştı. Geçtiğimiz sezonun başında Volkan Demirel'den formayı alan ancak yeterli performans gösteremediği için yedek bırakılan Carlos Kameni için bir süredir kulüp bakılıyordu. Harun Tekin'in transfer edilmesiyle bir anda 3. kaleci durumana düşen tecrübeli file bekçisi önümüzdeki sezon Celta Vigo forması geyecek. resmi açıklamanın ise bugün yapılması bekleniyor. Phillip Cocu'nun şans vermediği Kameni bu sezon resmi maçlarda forma giymemişti.

