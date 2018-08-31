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Jailson tamam şimdi sıra 10'da

, 22 yaşındaki Jailson’u ’a getirtti. ’ya 2.5 milyon ödenecek. 10 numaraya ise 3 aday var

Jailson tamam şimdi sıra 10da
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı uçak emojili paylaşımla yeni i duyururken resmi siteden de Jailson Marques'i resmen açıkladı. Brezilyalı ön libero Jailson Marques ve kulübü Gremio ile anlaşmaya vardığını ifade edildi. Sağlık kontrolü sonrası imza atılacak.

22 YAŞINDA 1.87 BOYUNDA
Fenerbahçe oyuncunun maliyeti ile ilgili bir açıklama yapmazken, kulübe yakın kaynaklar Sarı-Lacivertli kulübün 22 yaşındaki Jailson iiçin Gremio kulübüne 2.5 milyon Euro ödeyeceğini duyurdu.

BENZİA, BARDHİ VE SZYMANSKİ
F.Bahçe, bugün transferin son gününde 10 numaralı bölgeye takviye yapacağı Lille'den Cezayirli Benzia, Levante'den Makedon Bardhi ve 'dan Szymanski'nin adaylar arasında olduğu da bildirildi

​İLK BİLGİLER ÇOK OLUMLU
Jailson'un orta sahada çabuk ve sahada basmadık yer bırakmayan bir oyuncu olduğu öğrenildi.
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