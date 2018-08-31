Galatasaray ve Fatih Terim, Schalke'ye yabancı değil. 2012-13 sezonunda Cimbom son 16 turunda rakibini eleyerek çeyrek finale kalmıştı. Alman ekibinin en dikkat çeken özelliği ise 32 yaşındaki hocası Domenico Tedesco... Schalke 7 oyuncu transfer etti ve 54.5 milyon Euro bonservis ödedi.
Schalke 32 yaşındaki Tedesco’ya emanet
Alman ekibi genç teknik adamıyla dikkatleri çekiyor
Etiketler: Alman , Galatasaray , Schalke , Fatih Terim
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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