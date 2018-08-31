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Eski 'de!

, 'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Milli futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı resmen duyuruldu

Yıldız oyuncu resmen Fenerbahçede!

'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 1992 doğumlu milli oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Tolga Ciğerci'ye hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

SÖZLEŞMEDE ÖZEL DETAY!
'da sık sık ayak parmağından sakatlanan Tolga için Fenerbahçe sözleşmeye özel madde koydu. Eğer oyuncu bir daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa sözleşmeyi feshedebilecek.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 19:32
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