Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 1992 doğumlu milli oyuncu Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Tolga Ciğerci'ye hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

SÖZLEŞMEDE ÖZEL DETAY!

Galatasaray'da sık sık ayak parmağından sakatlanan Tolga için Fenerbahçe sözleşmeye özel madde koydu. Eğer oyuncu bir daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa sarı lacivertliler sözleşmeyi feshedebilecek.