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Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile anlaştı

Galatasarayın yıldızı Fenerbahçe ile anlaştı


Transferin son gününde Fenerbahçe'den büyük sürpriz... Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattığı iddia edildi.

  • 31 Ağustos 2018, Cuma 12:58
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