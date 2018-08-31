Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile anlaştı

Transferin son gününde Fenerbahçe'den büyük sürpriz... Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattığı iddia edildi.
Transferin son gününde Fenerbahçe'den büyük sürpriz... Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattığı iddia edildi.
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