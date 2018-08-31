Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques Siqueira hakkında bilinmeyenler!

Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Jailson Marques Siqueira'yı 4 yıllığına resmen renklerine kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Oyuncuyla sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır" bilgisine yer verildi.
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