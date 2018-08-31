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  1. Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

'i kiraladı

Partizan'ı eleyerek Avrupa Ligi gruplarına kalan , inde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 10u bitirdi

Partizan'ı eleyerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran in son gününde bombayı patlattı.

Talisca'nın ayrılığı sonrası transferde ince eleyen ve sıkı dokuyan siyah beyazlılar, Sırp futbolcu Adeem Ljajic'i 1 yıllığına kiraladı.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 09:14
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