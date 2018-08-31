Partizan'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan Beşiktaş, Adem Ljajic transferinde mutlu sona ulaştı. Partizan'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlattı. Talisca'nın ayrılığı sonrası transferde ince eleyen ve sıkı dokuyan siyah beyazlılar, Sırp futbolcu Adeem Ljajic'i 1 yıllığına kiraladı.
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