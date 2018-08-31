Beşiktaş transferin son gününde bir süredir gündemde olan Adem Ljajic için son görüşmeyi yapacak. Bu oyuncuyu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim Torino'yla masaya oturacak. Torino bu oyuncunun satış opsiyonu olarak Beşiktaş'tan 15 milyon Euro istiyor. Siyah-Beyazlı yönetim 10 milyon Euro'da ısrar ediyor.
Adem Ljajic için son görüşme
Beşiktaş Sırp oyuncu Adem Ljajic için bugün İtalyan kulübü Torino ile son görüşmeyi gerçekleştirecek
Etiketler: Torino , Beşiktaş , Adem Ljajic
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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