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için son görüşme

Sırp oyuncu için bugün İtalyan kulübü ile son görüşmeyi gerçekleştirecek

Adem Ljajic için son görüşme
Beşiktaş transferin son gününde bir süredir gündemde olan için son görüşmeyi yapacak. Bu oyuncuyu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim 'yla masaya oturacak. Torino bu oyuncunun satış opsiyonu olarak 'tan 15 milyon Euro istiyor. Siyah-Beyazlı yönetim 10 milyon Euro'da ısrar ediyor.
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