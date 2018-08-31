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2.9 milyon euro kasaya girecek

2.9 milyon euro kasaya girecek
Partizan'ı mağlup ederek gruplara kalmayı başarınca 2 milyon 920 bin Euro kasasına koymayı garantiledi. Grup maçlarında mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı takım kazandığı her karşılaşma başına 570 bin Euro, beraberliğe ise 190 bin Euro alacak.
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