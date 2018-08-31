Beşiktaş Partizan'ı mağlup ederek gruplara kalmayı başarınca 2 milyon 920 bin Euro kasasına koymayı garantiledi. Grup maçlarında mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı takım kazandığı her karşılaşma başına 570 bin Euro, beraberliğe ise 190 bin Euro alacak.
2.9 milyon euro kasaya girecek
Etiketler: Beşiktaş
- 31 Ağustos 2018, Cuma
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