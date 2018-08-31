Sakatlık kabusu

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sakatlık krizi yaşanıyor... Takımın as futbolcularından Burak Yılmaz, Jose Sosa, Zargo Toure ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle son yapılan antrenmana katılmadı. Bu futbolculardan Burak Yılmaz kesin olarak oynamıyor. Golcü futbolcu Başakşehir ve Ankaragücü maçlarında forma giyemezken sadece Sivasspor maçının 2. yarısında oyuna girmişti. Zargo Toure'nin kaşağında yırtık tespit edildiği ve bu nedenle Galatasaray maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.



SOSA NETLEŞMEDİ

Sağ arka adalesinde çekme meydana gelen Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray maçına yetiştirilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, kas ağrıları bulunan Arjantinli Jose Sosa'nın ise maçta oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı. Sosa'nın tedavisinin de yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi.



G.SARAY MAÇI KAPALI GİŞE

Trabzonspor'un G.Saray ile oynayacağı maç öncesi satışa sunulan biletlerin tamamı tüketildi. Misafir takım tribünü ve kombineler dahil şu an için satılan bilet sayısının 35 bin civarında olduğu ve maç saatine kadar satılacağı öğrenildi.







​GALİBİYET BİZİM OLACAK

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, G.Saray maçında 3 puan hedeflediklerini söyledi. Şahin, "Futbolcularımıza ve taraftarlarımıza çok güveniyoruz. İnşallah 3 puanı biz alacağız" dedi.



30 AĞUSTOS COŞKUSU

Trabzonspor 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutmadı. İdman öncesi saha ortasında toplanan futbolcular Türk bayrağı ile poz verdi. Trabzonspor internet sitesi de 30 Ağustos'u kutlayan mesaj yayınladı



