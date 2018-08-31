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Portekiz usulü parti!

, sahne aldı. , ’ı 3 güzel golle yıktı... 'in rövanşında Quaresma, Pepe'ye iki asist yaptı. Oğuzhan da şık bir gol attı. adını gruplara yazdırdı...

Portekiz usulü parti!
Kartal gruplara uçtu... Avrupa Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Partizan Vodafone Park'ta konuk eden rakibini 3-0 yenerek gruplara kaldı. 37. dakikada Quaresma'ın kullandığı serbest vuruşta Pepe kafayı vurdu: 1-0.

OĞUZHAN-LARİN ORTAKLIĞI
45. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan Özyakup, Larin ile yaptığı duvar pası ile ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.



'İN ŞUTU DİREKTE
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 58. dakikada Partizan tehlikeli geldi. Pantic'in şutu direkten döndü. 59. dakikada Larin'le paslaşan Gökhan Gönül kötü vurdu.

PEPE ADETA FORVET GİBİ!
Beşiktaş 69. dakikada 3-0'ı buldu. Quaresma'nın ortasında yine Pepe kafayı vurdu ve Kartal iyice rahatladı. Kalan dakikalarda çok rahat bir futbol sergileyen temsilcimiz adını gruplara yazdırdı.




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