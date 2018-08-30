Yol Durumu
  1. Pençele Kartalım pençele
  2. Cocu: İstifa etmeyeceğim

Ve Fener’de

de adı uzun süre ’la anılan ’un milkli alecisi ’ye transfer oldu. Tecrübeli file bekçisinin bugün imza atacağı öğrenildi...

Ve Harun Tekin Fener’de
Fenerbahçe Harun Tekin'i renklerine bağladı... Bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde olan Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin artık Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyacak. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Harun için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. Volkan Demirel'e alternatif bir kaleci arayan Sarı-Lacivertli kulüp böylece kaleyi sağlama almış oldu. Tecrübeli kalecinin bugün kendisini Fenerbahçeli yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Harun için 2 milyon 250 bin Euro bonservis ödenecek.
Etiketler: , , , , ,
  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar