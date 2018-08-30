Fenerbahçe Harun Tekin'i renklerine bağladı... Bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde olan Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin artık Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyacak. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Harun için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. Volkan Demirel'e alternatif bir kaleci arayan Sarı-Lacivertli kulüp böylece kaleyi sağlama almış oldu. Tecrübeli kalecinin bugün kendisini Fenerbahçeli yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Harun için 2 milyon 250 bin Euro bonservis ödenecek.
Ve Harun Tekin Fener’de
Transferde adı uzun süre Beşiktaş’la anılan Bursaspor’un milkli alecisi Harun Tekin Fenerbahçe’ye transfer oldu. Tecrübeli file bekçisinin bugün imza atacağı öğrenildi...
Etiketler: Harun Tekin , Volkan Demirel , transfer , Bursaspor , Beşiktaş , Fenerbahçe
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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