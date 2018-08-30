Ve Harun Tekin Fener’de

Fenerbahçe Harun Tekin'i renklerine bağladı... Bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde olan Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin artık Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyacak. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Harun için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. Volkan Demirel'e alternatif bir kaleci arayan Sarı-Lacivertli kulüp böylece kaleyi sağlama almış oldu. Tecrübeli kalecinin bugün kendisini Fenerbahçeli yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Harun için 2 milyon 250 bin Euro bonservis ödenecek.