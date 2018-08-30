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Cocu: İstifa etmeyeceğim

Mutsuz olduğu söylentilerini yalanlayan Cocu, “İstifa etmeyeceğim” dedi

Cocu: İstifa etmeyeceğim
Fenerbahçe Cocu, Sarı-Lacivertli kulüpte mutlu olmadığı ve istifa edeceği yolunda çıkan haberleri yalanladı. Hollandalı hoca, "Burada mutluyum.F.Bahçe'de olduğum için gururluyum. İstifa etmeyeecğim. Ben asla kolay pes eden bir karakter değilim" ifadesini kullandı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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