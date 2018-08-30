Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Sarı-Lacivertli kulüpte mutlu olmadığı ve istifa edeceği yolunda çıkan haberleri yalanladı. Hollandalı hoca, "Burada mutluyum.F.Bahçe'de olduğum için gururluyum. İstifa etmeyeecğim. Ben asla kolay pes eden bir karakter değilim" ifadesini kullandı.
Cocu: İstifa etmeyeceğim
Mutsuz olduğu söylentilerini yalanlayan Cocu, “İstifa etmeyeceğim” dedi
Etiketler: Teknik Direktörü , Fenerbahçe
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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