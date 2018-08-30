Pençele Kartalım pençele

Kalpler bugün Kartal için atacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off eleme turu rövanş maçında bugün Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Beşiktaş ilk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
UTKU KALEDE
Siyah-Beyazlı takımda ilk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Negredo bugün ilk 11'de görev alacak. Bu arada Tolga Zengin sakatlığı nedeniyle Partizan maçında yok. Onun yerine Utku oynayacak.
UTKU KALEDE
Siyah-Beyazlı takımda ilk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Negredo bugün ilk 11'de görev alacak. Bu arada Tolga Zengin sakatlığı nedeniyle Partizan maçında yok. Onun yerine Utku oynayacak.
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