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Pençele ım pençele

, Play-Off eleme turu rövanşında Parztain’ı konuk edecek. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan turu geçtiği takdirde gruplara kalacak

Pençele Kartalım pençele
Kalpler bugün Kartal için atacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off eleme turu rövanş maçında bugün Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. ilk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

UTKU KALEDE
Siyah-Beyazlı takımda ilk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen bugün ilk 11'de görev alacak. Bu arada sakatlığı nedeniyle Partizan maçında yok. Onun yerine oynayacak.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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