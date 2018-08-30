Yol Durumu
  1. Fenerbahçe transferi duyurdu!

Son dakika: Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de


​Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden Harun Tekin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır.

Milli kalecimiz Harun Tekin'e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 14:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar