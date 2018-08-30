Son dakika: Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de



​Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden Harun Tekin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır.

Milli kalecimiz Harun Tekin'e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."