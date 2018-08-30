Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Damein Comolli'nin Frey ve Reyes için düzenlenen basın toplatısında transferlerin devam edeceğinin sinyalini vermişti. Fenerbahçe bugün ise Twitter adresinden uçak emojisi paylaşarak yeni transferin yola çıktığının sinyalini verdi. Resmi siteden yapılan açıklamayla da Jailson Marques transferini resmen duyurdu.
FENERBAHÇE JAILSON'U DUYURDU
Sosyal medyadan uçak emojisiyle yeni transferin yola çıktığının sinyalini veren Fenerbahçe, resmi olarak da transferi duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır."
Brezilyalı ön libero Jailson Marques ile anlaşan Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun bugün 22.00'de İstanbul'da olması bekleniyor. Ayrıca Brezilyalı Jailson'un 4 yıllık imza atacağı iddia edildi.
JAİLSON MARQUES KİMDİR?
Jailson, transfer döneminin kapanmasına günler kala Türk takımlarıyla anılan isimler arasında yer aldı. Orta saha merkez ve ön libero mevkisinde forma giyen genç futbolcu Jailson Marques Siqueira, Brezilya'da başladığı kariyerini, ülkesinin önemli takımlarından Gremio'da devam ettiriyor. Peki, Jailson kimdir ve kaç yaşında? İşte, merak edilen oyuncu hakkında bazı bilgiler...
Jailson, transfer gündeminin önemli isimleri arasında yer almaya başladı. Transferin son günlerinde Türk takımlarının ilgilendiği futbolcular arasında yer bulan Jailson, futbolseverlerin de sorguladığı isimler arasında yer aldı.
Futbola genç yaşta Guarany de Bagé, Grêmio, Chapecoense takımlarında başlayan Jailson, ilk profesyonel imzasını Gremio takımına attı. Profesyonel anlamda Gremio dışında Chapecoense forması giyen Jailson, Gremio'da futbol hayatına devam ediyor.
Ön libero mevkisinde forma giyen Jailson, zaman zaman orta saha merkez ve sağ kanatta da forma giyebilmektedir. 1,78 boyuna sahip olan Jailson, sağ ayağına hakimdir.
FENERBAHÇE JAILSON'U DUYURDU
Sosyal medyadan uçak emojisiyle yeni transferin yola çıktığının sinyalini veren Fenerbahçe, resmi olarak da transferi duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır."
Brezilyalı ön libero Jailson Marques ile anlaşan Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun bugün 22.00'de İstanbul'da olması bekleniyor. Ayrıca Brezilyalı Jailson'un 4 yıllık imza atacağı iddia edildi.
JAİLSON MARQUES KİMDİR?
Jailson, transfer döneminin kapanmasına günler kala Türk takımlarıyla anılan isimler arasında yer aldı. Orta saha merkez ve ön libero mevkisinde forma giyen genç futbolcu Jailson Marques Siqueira, Brezilya'da başladığı kariyerini, ülkesinin önemli takımlarından Gremio'da devam ettiriyor. Peki, Jailson kimdir ve kaç yaşında? İşte, merak edilen oyuncu hakkında bazı bilgiler...
Jailson, transfer gündeminin önemli isimleri arasında yer almaya başladı. Transferin son günlerinde Türk takımlarının ilgilendiği futbolcular arasında yer bulan Jailson, futbolseverlerin de sorguladığı isimler arasında yer aldı.
Futbola genç yaşta Guarany de Bagé, Grêmio, Chapecoense takımlarında başlayan Jailson, ilk profesyonel imzasını Gremio takımına attı. Profesyonel anlamda Gremio dışında Chapecoense forması giyen Jailson, Gremio'da futbol hayatına devam ediyor.
Ön libero mevkisinde forma giyen Jailson, zaman zaman orta saha merkez ve sağ kanatta da forma giyebilmektedir. 1,78 boyuna sahip olan Jailson, sağ ayağına hakimdir.
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