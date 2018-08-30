Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Karius'un imza töreninde bütün konuşmaları doğaçlama yaptığını söyleyerek, "Bunlar yanlış yerlere çekiliyor. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Krizi yönetebilmek için motivasyonumuzun yüksek olması gerektiğini söyledim. Bu başka yerlere çekildi" dedi. Partizan maçına da değinen Orman, "Beşiktaşlılar'ı maça bekliyoruz. Gruplara kalmamız gerekiyor" diye konuştu. Antalyaspor yenilgisine de değinen Orman, "Ligin daha başındayız" ifadesini kullandı.
Hiç kimse Beşiktaş’tan büyük değildir
Etiketler: Fikret Orman , Beşiktaş , Antalyaspor
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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