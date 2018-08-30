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Hiç kimse ’tan büyük değildir

Hiç kimse Beşiktaş’tan büyük değildir
Beşiktaş Başkanı , Karius'un imza töreninde bütün konuşmaları doğaçlama yaptığını söyleyerek, "Bunlar yanlış yerlere çekiliyor. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Krizi yönetebilmek için motivasyonumuzun yüksek olması gerektiğini söyledim. Bu başka yerlere çekildi" dedi. Partizan maçına da değinen Orman, "lılar'ı maça bekliyoruz. Gruplara kalmamız gerekiyor" diye konuştu. yenilgisine de değinen Orman, "Ligin daha başındayız" ifadesini kullandı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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