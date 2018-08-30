ZİRAAT Türkiye Kupası 1. Turu'nda dün oynanan maçta Yeni Amasyaspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Diğer sonuçlar ise şöyle: Sinop-Ünye: 4-2, Kilis-Diyabakır Yol: 3-2, Dersim-K.Yıldırım: 4-1, Özgüzeldere-Mardin: 2-1, S.Ardahan-Sarıkamış: 0-3, Iğdır Es-Ağrı: 1-0, Yüksekova- Muş M.: 2-0, Aksaray-Mut İ.Y: 2-1, Vitra-Derince: 3-2, Çengelköy- Çerkezköy: 2-0, Bucak Bld- Buca: 2-1,Altınova-Çayırova: 3-4, Kütahya-Ödemiş: 3-2, Bucak- Biga: 2-1, Davraz-Denizli Kale: 0-1, Yeniçağ-Bartın: 0-2.
Yeni Amasya 3 golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu’nda Yeni Amasyaspor, sahasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor’u Adinoy Sani , Hakan ve Aslan’ın golleriyle geçerek 2. tura yükseldi...
Etiketler: Kırıkkale , Kırıkkale Büyük Anadoluspor , Türkiye Kupası , Muş , Iğdır , Yeni amasyaspor , Yüksekova
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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