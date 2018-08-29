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Pektemek’le yollar ayrılıyor

Pektemek’le yollar ayrılıyor
Beşiktaş transferin bitimine kısa bir süre kala takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi. Yönetim, 'a imza atması an meselesi olan Love'ın dışında Mustafa Pektemek'le yolları ayırmayı planlıyor. Orkan Çınar ise tecrübe kazanması için kiraya verecek. Bu arada Utku'nun da kiralanmasının gündemde olduğu ancak bu konuda kesin kararın verilmediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Pektemek için gereken kolaylığı göstereceği öğrenildi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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