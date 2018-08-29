Nabil Dirar ve Kameni’ye kulüp aranıyor

Teknik direktör Phillip Cocu'nun takımda düşünmediği Carlos Kameni ve Nabil Dirar için, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli kulüp arıyor. İki futbolcunun gidişi için en büyük engel ise yüksek maaşları.
DİRAR İÇİN TOULOUSE İDDİASI
Kameni'ye Fransa'dan Auxerre'in talip olduğu iddia edilirken, Dirar için de yine Fransız kulübü Toulouse'nin devrede olduğu belirtiliyor.
DİRAR İÇİN TOULOUSE İDDİASI
Kameni'ye Fransa'dan Auxerre'in talip olduğu iddia edilirken, Dirar için de yine Fransız kulübü Toulouse'nin devrede olduğu belirtiliyor.
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