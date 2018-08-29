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ve Kameni’ye kulüp aranıyor

Nabil Dirar ve Kameni’ye kulüp aranıyor
Teknik direktör Phillip Cocu'nun takımda düşünmediği Carlos Kameni ve için, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli kulüp arıyor. İki futbolcunun gidişi için en büyük engel ise yüksek maaşları.

DİRAR İÇİN TOULOUSE İDDİASI
Kameni'ye 'dan Auxerre'in talip olduğu iddia edilirken, Dirar için de yine Fransız kulübü 'nin devrede olduğu belirtiliyor.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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