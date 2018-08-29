Ljajic'te kıran kırana pazarlık

EURO

11'DE

için pazarlıklarınahız verdi.'danboşalan 10 numarapozisyonu için'nunyıldızınıkadrosuna katmakisteyenyönetim İtalyan kulübüile görüşmelerini sürdürüyor.buoyuncunun 1 yıllığınakiralanması içinile her konudaanlaşma sağladı.senelikverecek olan yönetimile de bu oyuncunun kiralanması için anlaştı. Ancakekibi'luk satın alma opsiyonunu'ya çıkarmak istiyor.dagörüşmelerini sürdürürkenbu rakamınolmasıiçin'yu iknayaçalışıyor. Görüşmelertam gaz devam ediyor.Başkanı Urbano Cairo "Ben olsam Ljajic'i her zaman kadromda tutarım. Çok iyi bir oyuncu ama sürekli ilk 11'de oynamak istiyor" diyerek Sırp yıldızın gideceğinin sinyalini verdi.