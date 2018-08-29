Ljajic'te kıran kırana pazarlık

Beşiktaş Adem Ljajic için pazarlıklarına hız verdi. Talisca'dan boşalan 10 numara pozisyonu için Torino'nun Sırp yıldızını kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim İtalyan kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş bu oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için Adem Ljajic ile her konuda anlaşma sağladı.
SENELİK 3 MİLYON EURO ALACAK
Ljajic'e senelik 3 milyon Euro verecek olan yönetim Torino ile de bu oyuncunun kiralanması için anlaştı. Ancak İtalyan ekibi 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 15 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor.
ALİ NAİBİ KARARGAH KURDU
Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi İtalya'da görüşmelerini sürdürürken bu rakamın 10 milyon Euro olması için Torino'yu iknaya çalışıyor. Görüşmeler tam gaz devam ediyor.
HEP 11'DE OYNAMAK İSTİYOR
Torino Başkanı Urbano Cairo "Ben olsam Ljajic'i her zaman kadromda tutarım. Çok iyi bir oyuncu ama sürekli ilk 11'de oynamak istiyor" diyerek Sırp yıldızın gideceğinin sinyalini verdi.
SENELİK 3 MİLYON EURO ALACAK
Ljajic'e senelik 3 milyon Euro verecek olan yönetim Torino ile de bu oyuncunun kiralanması için anlaştı. Ancak İtalyan ekibi 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 15 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor.
ALİ NAİBİ KARARGAH KURDU
Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi İtalya'da görüşmelerini sürdürürken bu rakamın 10 milyon Euro olması için Torino'yu iknaya çalışıyor. Görüşmeler tam gaz devam ediyor.
HEP 11'DE OYNAMAK İSTİYOR
Torino Başkanı Urbano Cairo "Ben olsam Ljajic'i her zaman kadromda tutarım. Çok iyi bir oyuncu ama sürekli ilk 11'de oynamak istiyor" diyerek Sırp yıldızın gideceğinin sinyalini verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.