Galatasaray, uzun süredir beklediği Badou Ndiaye transferinde mutlu sona ulaştı. 31 Ocak 2018'de devre arası transfer döneminin son gününde Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, Galatasaray'dan sadece 209 gün ayrı kalabildi! Sarı-kırmızılılar önceki gün kiralık olarak transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Senegalli yıldız için bir KAP açıklaması daha yaptı ve transferin resmiyete kavuştuğunu duyurdu.
Son dakika: Galatasaray, Badou Ndiaye transferini resmen açıkladı!
Son dakika haberine göre Galatasaray, Badou Ndiaye transferinde mutlu sona ulaştı! Geçen sezon devre arası transfer döneminin son gününde Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Senegalli orta saha, Galatasaray'a kiralık olarak geri döndü
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