Bir dönem dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak da gösterilen Brezilyalı Alexandre Pato'nun sosyal medya hesabı üzerinden sabah saatlerinde yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
Alexandre Pato'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
Brezilyalı ünlü forvet Alexandre Pato'nun twitter hesabından paylaştığı aslan emojisi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Etiketler: Alexandre Pato , Galatasaray
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