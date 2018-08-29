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'dan lıları heyecanlandıran paylaşım!

Brezilyalı ünlü forvet 'nun twitter hesabından paylaştığı aslan emojisi lı taraftarları heyecanlandırdı.

Bir dönem dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak da gösterilen Brezilyalı Alexandre Pato'nun sosyal medya hesabı üzerinden sabah saatlerinde yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 08:12
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