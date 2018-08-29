Fener transfer avında!

Fener 8 numara için bastırıyor... Transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala Sarı- Lacivertliler'de çok büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Tottenham formasını giyen Moussa Sissoko konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yönetim, şu anda iki genç yıldızla masada.
MENAJERİ İLE PAZARLIKTALAR
Hedefteki ilk isim, daha önce de görüşülen Renato Sanches... Fenerbahçe yönetimi, Portekizli genç yıldızı kiralamak için Bayern Münih ve oyuncunun menajeri ile görüşüyor.
ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANIYOR
Alman devinin teklife prensipte evet dediği ancak kiralama bedeli konusunda anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Sanches'e alternatif olarak belirlenen isim ise Manchester City'den Douglas Luiz.
YİNE ÇALIŞMA İZNİ ALAMADI
İngiliz kulübü geçen sezon Girona'ya kiraladığı Brezilyalı yıldıza yine çalışma izni çıkaramadı. Cocu, Douglas'a onay verirken, Sanches konusundaki pazarlıkların sonuçlanması bekleniyor.
MENAJERİ İLE PAZARLIKTALAR
Hedefteki ilk isim, daha önce de görüşülen Renato Sanches... Fenerbahçe yönetimi, Portekizli genç yıldızı kiralamak için Bayern Münih ve oyuncunun menajeri ile görüşüyor.
ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANIYOR
Alman devinin teklife prensipte evet dediği ancak kiralama bedeli konusunda anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Sanches'e alternatif olarak belirlenen isim ise Manchester City'den Douglas Luiz.
YİNE ÇALIŞMA İZNİ ALAMADI
İngiliz kulübü geçen sezon Girona'ya kiraladığı Brezilyalı yıldıza yine çalışma izni çıkaramadı. Cocu, Douglas'a onay verirken, Sanches konusundaki pazarlıkların sonuçlanması bekleniyor.
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