Fenerbahçeli taraftarlar Tavvim sporu mesaj yağmuruna tuttu. Her sezon olduğu gibi Fenerbahçe'nin yine sözona kötü başladığını ve bunun tedbirinin alınmadığını söyleyen taraftarlar, "Satılan 3 oyuncu var. 3'ü de direkt oynuyor. Elbette oyuncular fiyatını bulunca satılabilir ama yerlerine adam koymak gerek. Cocu çok zor duruma bırakıldı" dediler. Comolli'ye yüknenen taraftarlar, "100 kişilik nhavuzu olduğunu söylüyor ama herhalde bu oyuncular izlenmemiş. Neredeyse 1 yıl oynamamış Fabian transfer ediliyordu. İmkan varken Sissoko alınmalıydı. Orta sahamız çok zayıf kaldı" dediler.
Fener taraftarı isyanda
Fenerli taraftarlar ilk 3 haftanın faturasını Comolli’ye kesti. Satılan oyuncuların yerinin doldurulamaması ve transferde çok geç kalınması taraftarı çileden çıkarttı
Etiketler: transfer , Fenerbahçe , satılan , Comolli
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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