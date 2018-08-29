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Fener taraftarı isyanda

Fenerli taraftarlar ilk 3 haftanın faturasını ’ye kesti. oyuncuların yerinin doldurulamaması ve de çok geç kalınması taraftarı çileden çıkarttı

Fener taraftarı isyanda
Fenerbahçeli taraftarlar Tavvim sporu mesaj yağmuruna tuttu. Her sezon olduğu gibi Fenerbahçe'nin yine sözona kötü başladığını ve bunun tedbirinin alınmadığını söyleyen taraftarlar, " 3 oyuncu var. 3'ü de direkt oynuyor. Elbette oyuncular fiyatını bulunca satılabilir ama yerlerine adam koymak gerek. Cocu çok zor duruma bırakıldı" dediler. Comolli'ye yüknenen taraftarlar, "100 kişilik nhavuzu olduğunu söylüyor ama herhalde bu oyuncular izlenmemiş. Neredeyse 1 yıl oynamamış Fabian ediliyordu. İmkan varken Sissoko alınmalıydı. Orta sahamız çok zayıf kaldı" dediler.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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