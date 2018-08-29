Yol Durumu

Galatasaray Adebayor'un peşinde

Gomis'in gitmesinin ardından golcü arayışına başlayan Galatasaray transferin bitimine günler kala Başakşehirli Adebayor'u gündeme aldı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 07:30:33
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Galatasaray Adebayorun peşinde

Ligde üçte üç yaparak zirveyi ele geçiren Galatasaray transferde de şova devam edecek gibi görünüyor.

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Galatasaray Adebayorun peşinde

İki golcü birden almak isteyen Cimbom'un, M. Başakşehir'in 34 yaşındaki yıldızı Emmanuel Adebayor için girişimde bulunduğu öğrenildi.

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Galatasaray Adebayorun peşinde

G.Saray, Adebayor ile Eren Derdiyok'u takas etmeyi planlarken M. Başakşehir yönetiminin teklife sıcak baktığı, son sözü Abdullah Avcı'nın söyleyeceği belirtildi.

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Galatasaray Adebayorun peşinde

G.Saray Adebayor'da sonuç alamazsa rotayı diğer adaylara çevirecek. İşte Galatasaray'ın listesindeki diğer isimler...

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Galatasaray Adebayorun peşinde

Mame Biram Diouf

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