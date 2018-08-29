Galatasaray Adebayorun peşinde

Ligde üçte üç yaparak zirveyi ele geçiren Galatasaray transferde de şova devam edecek gibi görünüyor.
İki golcü birden almak isteyen Cimbom'un, M. Başakşehir'in 34 yaşındaki yıldızı Emmanuel Adebayor için girişimde bulunduğu öğrenildi.
G.Saray, Adebayor ile Eren Derdiyok'u takas etmeyi planlarken M. Başakşehir yönetiminin teklife sıcak baktığı, son sözü Abdullah Avcı'nın söyleyeceği belirtildi.
G.Saray Adebayor'da sonuç alamazsa rotayı diğer adaylara çevirecek. İşte Galatasaray'ın listesindeki diğer isimler...
Mame Biram Diouf