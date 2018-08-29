Fenerbahçe yönetiminin İstanbul'a getirdiği ancak son anda transferinden vazgeçtiği Marco Fabian flaş açıklamalar yaptı... Sarı-Lacivertli kulübün yaptığı açıklamanın aksine yaşanan sorunun sağlık kontrolü ile ilgili olmadığını söyleyen Meksikalı yıldız, "Ben sağlık testlerinin tamamından geçtim. Zaten şu an hiçbir sakatlığım yok. Ancak İstanbul'a gittiğimde, Comolli daha önce anlaşma sağladığımız transfer şartlarının bir çoğunu değiştirdi. Bu nedenle anlaşma sağlanamadı. Artık Fenerbahçe defterini tamamen kapattım" dedi.
Fabian: Sorun sakatlık değil
Meksikalı yıldız, “Comolli son anda sözleşme şartlarını değiştirdi” dedi
Etiketler: İstanbul , Fenerbahçe , transfer , Meksikalı , Comolli
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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