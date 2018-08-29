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kalesine duvar ördü

G.Saray, ’in göreve gelişinden sonra Stadı’nda oynadığı 11 maçı da kazanırken, 30 gol attı. Asıl çarpıcı nokta ise Sarı-Kırmızılı takımın bu 11 karşılaşmada sadece 3 gol (hepsi duran top) yemesi...

Cimbom kalesine duvar ördü
Sahasında Alanyaspor'u 6-0 yenerek gövde gösterisi yapan Galatasaray, TT Stadı'ndaki müthiş performansını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılılar, 4. Fatih Terim döneminin başlamasının ardından seyircisi önünde çıktığı 11 maçı da kazandı. Cimbom bu maçlarda rakip kalelere tam 30 gol göndererek önemli bir istatistiğe imza aı.

5 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Ancak asıl çarpıcı nokta, Galatasaray'ın 11 karşılaşmada sadece 3 gol yemesi oldu. Üstelik Sarı- Kırmızılılar bu süreçte akan oyunda kalesini kapatırken, sadece duran toplardan kalesinde gol gördü. Göztepe önünde penaltıdan, Konya ve Trabzon önünde ise serbest vuruştan gol yiyen Cimbom, evinde üst üste 5 maçta da kalesinde gol görmedi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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