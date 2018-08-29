Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, iki rekor kırdı. Mete Gazoz, 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi oldu. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ise 1348 puana ulaşarak gençler dünya rekorunu kırmayı başardı.
Avrupa Şampiyonası’nda Milliler iki rekor kırdı
Etiketler: Mete Gazoz , yasemin ece anagöz
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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