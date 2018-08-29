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Avrupa Şampiyonası’nda Milliler iki rekor kırdı

Avrupa Şampiyonası’nda Milliler iki rekor kırdı
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan ile Yasemin Ecem Anagöz, iki rekor kırdı. Mete Gazoz, 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi oldu. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ise 1348 puana ulaşarak gençler dünya rekorunu kırmayı başardı.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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