Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Reyes ve Michael Frey'in imza törenleri Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. İmza töreninde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli de bulundu.

"İKİ GENÇ OYUNCUYU TRANSFER ETTİK"

Damien Comolli "Kadromuza iki genç ve gelişmeye açık oyuncu kattık, mutluyuz" dedi.

Comolli'nin açıklamaları şöyle:

"DIEGO HAKKINDAKİ YALAN HABERLERDEN DOLAYI ŞAŞKINIM"

"Diego hakkında çıkan yalan haberlerin sayısından dolayı çok şaşırmış durumdayım. 2015-16 sezonunda Sociedad'da oynarken 38 maçın 31'inde yer aldı. Sonraki sezon Espanyol'da ise 38 maçın 34'ün yer aldığını görebiliriz. Bu arada kalan 3-4 maçlık boşluğun sebebi ise Espanyol'un geç transfer etmesidir. Geçen sezon Porto'da ise 48 maçın 47'sinde yer aldı. Diego'nun sakat olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

"DIEGO REYES'İ 8 AY ÖNCEDEN İNCELEMEYE BAŞLADIK"

"Kendi kurallarımız var transferde fakat bir de uygulamamız gerekn başka kurallar da var. İstediğiniz kadar oyuncu izleyin eğer oyuncular müsait değilse getiremezsiniz. Bizim transferlerimiz scouta, maç izlemeye ve aylar süren bir incelemeye dayanıyor. Diego Reyes 8 ay önceden incelediğimiz ve almak istediğimiz 2 ya da 3 numaralı stoperdi. Diego'yu istediği çok kulüp vardı, onlarla mücadele etmemiz uzun zaman sürdü."

"DIEGO HEM SOL HEM DE SAĞ STOPER OYNAYABİLİYOR"

"Sol ayaklı futbolcu ihtiyacımız vardı ve Ayew'i aldık. Hasan Ali ve İsmail dışında sol ayaklı oyuncumuz yoktu. Diego'nun stoperde hem solda hem de sağda oynayabiliyor. Bu bize çok büyük bir rahatlık verecektir."

"2-3 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ"

"Takıma katmak istediğimiz 7 önemli oyuncuyu transfer ettik. Bence bu önemli bir şey. Hala transfer dönemi sürüyor ve biz de transfer piyasasıyla yakında ilgileniyoruz. 2 ya da 3 farklı pozisyon için transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transferdeki zamanlama tamamen bizden kaynaklanmıyor. Oyuncu ve oyuncuyu satan kulüp de var taraflar arasında. İstediğimiz oyuncular çok talep edilen oyuncular. Guiliano ve Josef'in de geç transfer olmaları da bizim için handikap oldu."

COCU'YLA İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"

"Cocu ile anlaşamadığımız haberleri doğru değil. Kendisiyle çok uyumlu bir ilişkimiz var. Günde birkaç kez görüşüyoruz, bugüne kadar sayısız kez yemek yedik."

HARUN TEKİN SORUSU

(Harun Tekin iddiaları üzerine) Spekülasyonlara yanıt vermiyorum. Bir iki pozisyon için aktif bir şekilde çalışıyoruz transfer için.

"UEFA İLE ANLAŞMAMIZ ÇERÇEVESİNDE TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

"UEFA ile Fenerbahçe'nin imzalamış olduğu bir anlaşma var. Josef ve Guilinao'yu sattık ve kasada şu an para var ama bu kurallar çerçevesinde transfer çalışmalarına devam edeceğiz."

"KULÜBÜN ÇIKARLARI NEDENİYLE FABIAN'DAN VAZGEÇTİK"

"Transfer döneminde belli adımlar vardır. Fabian transferinde kulübün çıkarları nedeniyle belli bir noktada durmak zorunda kaldık. Oyuncu hakkında bir şey söylemek istemiyorum"

Diego Reyes'in açıklamaları şöyle:

"COCU BENİ PSV'YE İSTEMİŞTİ"

"Burada olmaktan dolayı mutluyum. Cocu beni Dünya Kupası'ndan önce PSV'ye istemişti ama kısmet Fenerbahçe'ye oldu."

"PORTO'DAN AYRILMAMIN SEBEBİ..."

"Bu yanlış sakatlık haberlerinin nereden geldiğini bilmiyorum. Porto'dan ayrılmamın sebebi benim istemememdir. Forma giyebileceğim ve mutlu olacağım bir yere gitmek istedim ve Fenerbahçe'ye geldim."

"AVRUPA'DAN BİRÇOK TEKLİF ALDIM"

"Porto'da oynamamamın tek sebebi hocanın tercihiydi. Avrupa'dan birçok kulüpten teklif geldi ama Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çünkü burası oynamak istediğim tek kulüp"

"OYNAMAYA HAZIRIM"

"Kendimi şu an iyi ve hazır hissediyorum. İlk 11'de fiziksel olarak yer alabilirim ama bunun hakkındaki kararı hoca verecek."

"STOPER VE ÖN LİBERODA KENDİMİ RAHAT HİSSEDİYORUM"

"Hem stoperde hem de defansif orta sahada kendimi rahat hissediyorum. Bunun kararını tabii ki hoca verecek. Benim burada en çok istediğim şey bu sezon bu takımla şampiyonluğu yakalamak"

Michael Frey'in açıklamaları şöyle:

"SOLDADO VE SLIMANI ÇOK YETENEKLİ"

"Burada olmaktan dolayı mutluyum. Diğer iki santrfor da çok yetenekli ve onlardan çok şeyler öğreneceğimi düşünüyorum."

"ÇOK KOŞAN VE MÜCADELECİ BİR OYUNCUYUM"

"Geçen sezon çok gol attım. Gollerimin dışında çok koşan, mücadele eden bir oyuncuyum ben."

"SAHADA VE SAHA DIŞINDA ÇOK FARKLIYIM"

"Sahadaki Frey ile saha dışındaki Frey çok farklı. Kupa finalinde attığım gol sonrası yaşadığım sevinç nedeniyle hocayla bir sorun yaşamıştım ama bunlar geride kaldı."

"FORVET VE FORVET ARKASI OYNUYORUM"

"Çok yönlü bir oyuncuyum. tek santrfor, çift santrfor ve forvet arkası oynadım. Ben elimden geleni yapacağım ama son karar hocamın olacak."

"BURAYA GELMEMDEKİ EN BÜYÜK SEBEP..."

"Fenerbahçe çok büyük ve güzel bir kulüp. Avrupa'da da tanınan bir kulüp. Benim buraya gelmemdeki en büyük sebep mücadeleyi seven biri olmam."