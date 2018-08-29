Aboubakar’a teklif iddiası

Galatasaray'la ilgili Portekiz basınından çok flaş bir iddia geldi... Gazetelere göre Sarı-Kırmılılar, Porto formasını giyen eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'a kanca attı. Yönetimin 1 yıllık kiralama için Porto'ya 2.5 milyon Euro, Kamerunlu forvete de 3 milyon Euro teklif ettiği ancak transferin çok zor olduğu belirtildi.