Galatasaray'la ilgili Portekiz basınından çok flaş bir iddia geldi... Gazetelere göre Sarı-Kırmılılar, Porto formasını giyen eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'a kanca attı. Yönetimin 1 yıllık kiralama için Porto'ya 2.5 milyon Euro, Kamerunlu forvete de 3 milyon Euro teklif ettiği ancak transferin çok zor olduğu belirtildi.
Aboubakar’a teklif iddiası
Portekiz basınına göre G.Saray, Porto yönetimi ile masaya oturdu
Etiketler: Galatasaray , Porto , Portekiz , euro
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.