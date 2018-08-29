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Aboubakar’a teklif iddiası

basınına göre G.Saray, yönetimi ile masaya oturdu

Aboubakar’a teklif iddiası
Galatasaray'la ilgili Portekiz basınından çok flaş bir iddia geldi... Gazetelere göre Sarı-Kırmılılar, Porto formasını giyen eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'a kanca attı. Yönetimin 1 yıllık kiralama için Porto'ya 2.5 milyon Euro, Kamerunlu forvete de 3 milyon Euro teklif ettiği ancak transferin çok zor olduğu belirtildi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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